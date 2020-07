Coronavirus, in Spagna è di nuovo emergenza contagio (Di giovedì 30 luglio 2020) Oltre 1100 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, e cinque morti: sono i numeri più alti – in Spagna – dal 2 maggio. Crescono i nuovi contagi da Coronavirus in Spagna: 1.153 nelle ultime 24 ore. E ci sono anche cinque morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute iberico. È il numero più … L'articolo Coronavirus, in Spagna è di nuovo emergenza contagio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

