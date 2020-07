Coronavirus in Spagna, a Madrid casi quadruplicati: “Mascherina anche all’aperto” (Di giovedì 30 luglio 2020) Torna l’incubo Coronavirus in Spagna. A Madrid la diffusione si è praticamente quadruplicata nel giro di pochissimo tempo. Se il 20 luglio i casi positivi accertati erano 269, il 28 luglio sono diventati 1.381 con un’impennata del 413 per cento. A renderlo noto è stato El Pais aggiungendo anche le nuove misure per fermare l’epidemia: da oggi infatti saranno obbligatorie le mascherine anche all’aria aperta. La misura fa parte di un pacchetto di nuovi provvedimenti, che comprende anche il divieto di assembramenti con più di 10 persone, mentre i ristoranti dovranno chiudere non più tardi dell′1.30 e saranno obbligati a registrare i clienti per agevolare il tracciamento. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Corriere : Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : La Spagna è tornata nel pieno dell'incubo coronavirus #30luglio - piafernanda2016 : RT @Corriere: ?? L'Europa è in ansia per i nuovi focolai di coronavirus emersi in Spagna. Dopo Francia e Gran Bretagna infatti, anche la Ger… - massidanu : Contagi quintuplicati in una settimana a Madrid Da oggi mascherine sopra i 6 anni chiusura anticipata ristoranti Q… -