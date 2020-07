Coronavirus: in Russia 5.509 contagi e 129 morti in 24 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 30 LUG - Sono 5.509 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale così a 834.499, il quarto al mondo in termini ... Leggi su corrieredellosport

