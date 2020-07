Coronavirus, in Lombardia secondo giorno consecutivo senza decessi. Salgono i nuovi casi: +88 (ieri erano +56). 13 persone in terapia intensiva (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio) Il bollettino del 30 luglio I dati di oggi 30 luglio 2020 Per la seconda volta consecutiva zero decessi per Coronavirus in Lombardia: anche ieri non erano state segnalate vittime. Una buona notizia, dunque, dalla regione più duramente colpita dalla pandemia. Il totale dei decessi rimane stabile a 16.802. Tornano a salire, invece, i contagi: oggi sono +88 (di cui 17 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici) mentre ieri +46. I ricoverati sono 151: ieri 154, quindi -3. In terapia intensiva ci sono ancora 13 persone (esattamente come ieri). I guariti sono 71.801 e i dimessi 1.504 (+616). 6.035 gli ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Sequestrato lotto da 25 mila camici alla Dama di Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Fontana. Face… - RegLombardia : #LNews Oggi non si registra alcun nuovo decesso, mentre sono 161 guariti e zero i nuovi contagi nelle province d… - Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei positivi - SusannaSi : RT @janavel7: 'Frode preordinata alla Regione Lombardia'. Ogni giorno, ogni ora che passa il marciume nella vicenda Fontana-camici aumenta… - generacomplotti : RT @nonfaretardi: Tranquilli, è tutto un complotto. Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei p… -