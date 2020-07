Coronavirus: in Lombardia 88 nuovi casi, nessun morto (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - A fronte di 11.207 tamponi processati, i nuovi casi di Covid19 in Lombardia sono 88, di cui 17 'debolmente positivi' e 13 rilevati dopo test sierologici. E' quanto riporta l'ultimo bollettino della Regione. I guariti o i dimessi salgono a 73.305 (+616), non c'è nessun morto nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive sono stabili con 13 ricoverati. Negli altri reparti c'è un calo di tre persone, per un totale di 151 posti letto occupati. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Sequestrato lotto da 25 mila camici alla Dama di Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Fontana. Face… - RegLombardia : #LNews Oggi non si registra alcun nuovo decesso, mentre sono 161 guariti e zero i nuovi contagi nelle province d… - Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei positivi - Silvia08768621 : RT @janavel7: 'Frode preordinata alla Regione Lombardia'. Ogni giorno, ogni ora che passa il marciume nella vicenda Fontana-camici aumenta… - holyghostpro : Coronavirus, in Lombardia 88 nuovi casi: nessun morto -