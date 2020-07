Coronavirus in Italia, +386 nuovi casi in 24 ore, 3 i decessi (Di giovedì 30 luglio 2020) Valentina Dardari Ieri l'aumento registrato era stato di 289. Il totale delle vittime nel nostro Paese sale così a 35.132. Mentre i positivi salgono a 247.158 Dall’inizio dell’epidemia, nel nostro Paese sono stati registrati almeno 247.158 soggetti che hanno contratto il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore vi è stato un aumento di 386 casi, quasi cento in più rispetto a ieri. Si tratta dell'incremento più significativo di casi dal 5 giugno scorso. I morti sono stati solo tre, al minimo da febbraio, in calo rispetto ai sei registrati ieri. Il totale delle vittime in Italia per Coronavirus, secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute, sale a 35.132. Attualmente sono 12.230 i casi positivi di cui si ha certezza. I malati che sono ... Leggi su ilgiornale

rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - VittorioSgarbi : #coronavirus Caro De Luca, pretendo verità, anche da te. Studiosi ignorati in nome della politica.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Aumento esponenziale dei contagi da #coronavirus in Italia: certo solo oggi 129 positivi in un centro di accoglienza #… - silentman68 : RT @francescatotolo: Aumento esponenziale dei contagi da #coronavirus in Italia: certo solo oggi 129 positivi in un centro di accoglienza #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid19 in Italia, 386 nuovi casi e 3 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Coronavirus: Gualtieri, accordo con Bei, 2 mld di finanziamento per la sanita'

Il suo ruolo fondamentale lo abbiamo visto ancora di piu' in questi mesi di emergenza Coronavirus. Grazie all'operazione finalizzata ... rafforzamento deciso e importante della rete ospedaliera ...

