Coronavirus, in Italia 386 nuovi casi, di cui 112 in Veneto, e altri tre decessi (Di giovedì 30 luglio 2020) In Italia ci sono 386 nuovi casi di Coronavirus , di cui 112 in Veneto e 88 in Lombardia,, dato in crescita rispetto ai 289 nuovi contagi di mercoledì. Il totale, da inizio emergenza, sale a 247.158 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - VittorioSgarbi : #coronavirus Caro De Luca, pretendo verità, anche da te. Studiosi ignorati in nome della politica.… - Nonnepossopi1 : RT @Investireoggi: Sale la disoccupazione in Italia, persi 600 mila posti di lavoro rispetto al periodo pre Coronavirus - Cabaninisallo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, oggi 386 nuovi casi e 3 morti. Focolaio Casier in Veneto Il Sole 24 ORE CORONAVIRUS: SPAGNA di nuovo nell'INCUBO, i CONTAGI non si FERMANO più. Ecco la SITUAZIONE, VIDEO

Se l’Italia sta riuscendo in parte a contenere l’epidemia da coronavirus, in Spagna è invece tornata la paura: dopo l'allentamento delle misure restrittive, il Paese iberico sta facendo registrare ...

Intesa-Ubi: Messina, nasce gruppo leader in scenario europeo -2-

Le disuguaglianze sociali ed economiche, esacerbate dall'emergenza Covid-19, rendono questo impegno piu' stringente e l'esperienza maturata da Ubi nello sviluppo responsabile portera' nuove competenze ...

Se l’Italia sta riuscendo in parte a contenere l’epidemia da coronavirus, in Spagna è invece tornata la paura: dopo l'allentamento delle misure restrittive, il Paese iberico sta facendo registrare ...Le disuguaglianze sociali ed economiche, esacerbate dall'emergenza Covid-19, rendono questo impegno piu' stringente e l'esperienza maturata da Ubi nello sviluppo responsabile portera' nuove competenze ...