Coronavirus, in Campania nelle ultime 24 ore 16 positivi su oltre 2 mila tamponi. Nessun morto e 25 guariti (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus emersi in Campania nelle ultime 24 ore dall’analisi di 2.076 tamponi. Sono 4.990 i positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 329.863 i tamponi complessivamente esaminati. Nessun nuovo decesso è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza che resta così 434. Sono 25 i nuovi guariti portando il totale a 4.157. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

