Coronavirus in Campania, i dati del 29 luglio: 16 nuovi positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 29 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 16 nuovi positivi su 2.076 tamponi effettuati. In Campania 16 nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 25 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 4.990 mentre … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - drunkside41 : RT @neXtquotidiano: Il focolaio alla fabbrica Nusco di #Nola - neXtquotidiano : Il focolaio alla fabbrica Nusco di #Nola -