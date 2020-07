Coronavirus, impennata di casi nelle ultime 24 ore: il nuovo bollettino (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono 386 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 289 unità. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 3 i decessi: mai così pochi da febbraio, quando il Coronavirus ha iniziato a circolare nel nostro Paese. Cresce il numero delle persone terapia intensiva. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sono nove i pazienti in più nelle ultime 24 ore. Un dato che porta il totale dei ricoverati in rianimazione a 47. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che passano dai 731 di ieri ai 748 di oggi (17). Sono 386 in meno i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, così i malati scendono a 12.230. ... Leggi su caffeinamagazine

