Coronavirus, il viceministro Sileri: “Non usare la mascherina è stato di cattivo gusto, non possiamo rischiare di importare il virus dai migranti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul convegno ‘negazionista’ in Senato. “Non lo chiamerei convegno dei negazionisti, però il non utilizzo della mascherina ha incendiato un po’ gli animi ed è stato di cattivo esempio. Nell’ambiente chiuso la mascherina serve. Se tu che fai parte delle istituzioni non metti la mascherina al chiuso non dai il buon esempio. Se Salvini avesse detto: io metto la mascherina al chiuso perché così proteggiamo l’Italia e saluto con il gomito sperando ... Leggi su meteoweb.eu

ApMdp : Coronavirus a Napoli, il viceministro Sileri al Pascale: «Recuperiamo mezzo milione di interventi chirurgici»… - fisco24_info : Coronavirus, dal bonus ristoranti ai 600 euro per il turismo: gli aiuti in arrivo con il decreto agosto: Il vicemin… - infoitsalute : Coronavirus a Napoli, il viceministro Sileri al Pascale: «Recuperiamo mezzo milione di interventi chirurgici» - infoitinterno : Coronavirus a Napoli | il viceministro Sileri al Pascale | «Recuperiamo mezzo milione di interventi chirurgici» - sergimagugliani : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Coronavirus a Napoli, il viceministro Sileri al Pascale: «Recuperiamo mezzo milione di interventi chi… -