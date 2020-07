Coronavirus, il viceministro Sileri: “Come sarà il nostro autunno? Basta osservare il Nord Europa” (Di giovedì 30 luglio 2020) osservare quello che accade in Nord Europa nelle prossime settimane per prevedere il nostro autunno. E’ questa, in sintesi, l’indicazione del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato su Skytg24. “Quello che sta accadendo in Nord Europa – ha spiegato Sileri – potrebbe essere predittivo di ciò che accadrà in Italia tra qualche mese. osservare Germania, Belgio e gli altri Paesi del Nord Europa verso fine agosto, quando le loro temperature scenderanno tra i 10 e 20 gradi, cosa che da noi accadrà ad ottobre, ci farà capire se l’abbassamento della temperatura si correla anche alla ripresa del virus”. I dati di questa osservazione ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viceministro Coronavirus, il viceministro Sileri: “Non usare la mascherina è stato di cattivo gusto, non possiam ... Meteo Web Nasce l'Osservatorio della legalità, vigilerà sul rischio infiltrazioni

PESARO Nasce l'Osservatorio per la legalità, vigilerà anche sui settori a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il prefetto Vittorio Lapolla aveva anticipato la creazione di una nuov ...

Speranza: 'I dati internazionali Covid sono ancora preoccupanti'

"I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa". Lo afferma su F ...

PESARO Nasce l'Osservatorio per la legalità, vigilerà anche sui settori a rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il prefetto Vittorio Lapolla aveva anticipato la creazione di una nuov ..."I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa". Lo afferma su F ...