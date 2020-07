Coronavirus, il primario Alberto Zangrillo: “Non datemi del negazionista, il virus esiste ma la malattia è cambiata” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Non datemi del negazionista, il virus esiste ma la malattia è cambiata“, “dire che il virus oggi non sta producendo una malattia clinicamente significativa non vuol dire affatto negare l’esistenza del Sars-Cov-2. Rifiuto in tutti i modi la definizione di negazionista“: lo ha affermato, in un’intervista a “La Repubblica” Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva al San Raffaele di Milano e prorettore dell’Università Vita-Salute, riferendosi alle polemiche seguite al convegno organizzato tre giorni fa in Senato. I partecipanti all’evento sono stati etichettati come “negazionisti” del ... Leggi su meteoweb.eu

_amblav : Coronavirus, i consigli degli esperti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per vacanze in sicurezza per bambini e… - Annaelegalita : RT @magicaGrmente22: #statodiemergenza Il primario dell’ospedale, Marcello Galvani: 'Decessi triplicati durante il lockdown, non chiamava… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: #statodiemergenza Il primario dell’ospedale, Marcello Galvani: 'Decessi triplicati durante il lockdown, non chiamava… - soniaross75 : RT @magicaGrmente22: #statodiemergenza Il primario dell’ospedale, Marcello Galvani: 'Decessi triplicati durante il lockdown, non chiamava… - lapierpierina : RT @magicaGrmente22: #statodiemergenza Il primario dell’ospedale, Marcello Galvani: 'Decessi triplicati durante il lockdown, non chiamava… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primario Coronavirus, il primario Alberto Zangrillo: “Non datemi del negazionista, il virus esiste ma la mala ... Meteo Web 286 I SI'

Via libera anche dalla Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 co ...

Due vaccini contro il coronavirus arrivano all’ultima fase di sperimentazione

La fase 3 del trial clinico del vaccino a mRna è partita e coinvolgerà 30mila persone negli Stati Uniti con l'obiettivo di verificarne l’efficacia I vaccini a mrna contro il nuovo coronavirus volano v ...

Via libera anche dalla Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 co ...La fase 3 del trial clinico del vaccino a mRna è partita e coinvolgerà 30mila persone negli Stati Uniti con l'obiettivo di verificarne l’efficacia I vaccini a mrna contro il nuovo coronavirus volano v ...