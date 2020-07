Coronavirus, il ministro Speranza: “I fragili hanno pagato il prezzo più alto per il lockdown” (Di giovedì 30 luglio 2020) Non c’è dubbio che “tutto il Paese abbia pagato un prezzo durissimo per il lockdown”, ma “il prezzo più alto è stato pagato” dai soggetti più fragili. Lo ha rilevato il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo oggi al Question Time al Senato ad un’interrogazione su Covid-19 e i centri per la disabilità. “Abbiamo avuto una stagione troppo lunga di tagli irricevibili” a danno del Servizio sanitario nazionale, ha rilevato il ministro. “Ora si apre una nuova grande stagione di investimenti”, ha aggiunto Speranza, ricordando i 750 milioni per l’assistenza domiciliare nel decreto Rilancio. “Il 28 luglio ... Leggi su meteoweb.eu

