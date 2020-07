Coronavirus: il Consiglio dei Ministri delibera la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza della dichiarazione di ’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale’ da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)“: è quanto ha fatto sapere in una nota Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti ... Leggi su meteoweb.eu

vaticannews_it : #21luglio Il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), apprezza la… - GianvitoPuglies : Puglia: Ultima seduta del Consiglio Regionale, sciolta per mancanza numero legale. - pirex70 : RT @Open_gol: Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga dello stato di emergenza causa Coronavirus fino al 15 ottobre. L'attuale s… - Open_gol : Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga dello stato di emergenza causa Coronavirus fino al 15 ottobre. L… - lorenzo14735653 : RT @Alessia_ing: Emergenza coronavirus è bellissimo vedere come il popolo della sinistra ami essere preso per il cubo dal Presidente del Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Consiglio Coronavirus, comunicazioni del presidente del Consiglio Conte alla Camera: la diretta Il Fatto Quotidiano Diavoli rossi, Re Magi e Quattro Stagioni: in Belgio la politica si fa à la carte - Linkiesta.it

E ora che la situazione dei contagi torna a preoccupare (+69 per cento in una settimana e allerta arancione nella cartina mondiale del coronavirus ... del presidente del Consiglio europeo ed ex ...

Il presidente Bui incontra il presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha incontrato l’avvocato Giambattista Casellati, nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. “La P ...

E ora che la situazione dei contagi torna a preoccupare (+69 per cento in una settimana e allerta arancione nella cartina mondiale del coronavirus ... del presidente del Consiglio europeo ed ex ...Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha incontrato l’avvocato Giambattista Casellati, nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. “La P ...