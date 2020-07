Coronavirus, il bollettino di oggi: 386 nuovi contagi, 112 nel solo Veneto (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus bollettino oggi 30 luglio 2020. I contagi sono tornati a salire, e negli ultimi giorni in modo significativo. Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero pubblicato dal ministero della Salute, oggi sono stati registrati 386 nuovi positivi, quasi un centinaio in più rispetto a ieri. Nonostante questo, però, una notizia positiva c’è: oggi le vittime sono state tre, la metà di ieri e il numero più basso dall’inizio dell’emergenza causata dal Coronavirus. Il dato sulle persone guarite, invece, oggi si alza di 765 unità, portandolo a 199.796. (segue dopo la foto) Il numero totale dei contagiati da quando è scoppiata la ... Leggi su urbanpost

