Coronavirus, il bollettino di oggi 30 luglio in Lombardia: zero decessi e 88 nuovi positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 616 guariti e dimessi in più rispetto a ieri. A Milano città sono 6 i nuovi contagi, solo Lodi ha zero casi nuovi nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, un nuovo positivo

Secondo il bollettino diramato dall'azienda Sanitaria regionale, nelle ultime ventiquattr'ore sono stati esaminati 226 tamponi. Un solo nuovo positivo, localizzato a Campobasso e riguardante il ...

Coronavirus, nessun nuovo contagio. Nell’Isola superati i 100mila tamponi

Non ci registrano nuovi contagi al Covid-19 né decessi in Sardegna nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. Sono 1.394 i casi di positività complessivamente accertati dall’inizio ...

