Coronavirus, il bollettino del 30 luglio: in Sicilia è allarme con 39 nuovi casi, curva in risalita in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Aumentano ancora i contagi da Coronavirus in Sicilia, oggi sono 39 i nuovi casi . È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Salgono a 35 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva... Leggi su feedpress.me

