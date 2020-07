Coronavirus, Gimbe: ‘Numeri in aumento, politica non disorienti cittadini’. Speranza: ‘Dati europei preoccupano, battaglia non vinta’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Coronavirus “è vivo e vegeto” e la “battaglia non è vinta”. A dimostrarlo i dati dell’ultimo report della fondazione Gimbe, secondo cui i numeri “sono in aumento” rispetto alla precedente rilevazione. Per questo “non è accettabile” che la politica “disorienti i cittadini strumentalizzando la pandemia“. Nell’ultimo monitoraggio settimanale, oltre a sottolineare i casi, cresciuti del 23% in sette giorni, con un nuovo incremento, dopo settimane di riduzione, dei pazienti ricoverati con sintomi, la fondazione lancia anche un monito alle istituzioni, riferendosi alle posizioni opposte degli ultimi giorni, da una parte le posizioni negazioniste, dall’altra la proroga dello stato di emergenza. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, 129 positivi in un centro d’accoglienza in Veneto

