Coronavirus, Fondazione Poliambulanza: virus condiziona 36% di ex pazienti (Di giovedì 30 luglio 2020) Brescia, 30 luglio - Il 36% degli ex pazienti Covid-19 necessita di ulteriori valutazioni e accertamenti, in particolare da parte del pneumologo. Ma anche lo psicologo è uno degli specialisti più ... Leggi su ilgiorno

BrunoScia : RT @g_caprotti: #coronavirus : #donazione per 24 #apparecchiature #elettromedicali a 6 #ospedali #brasiliani tramite @hopeonlus che li port… - massimolopo : RT @g_caprotti: #coronavirus : #donazione per 24 #apparecchiature #elettromedicali a 6 #ospedali #brasiliani tramite @hopeonlus che li port… - CastigliMirella : RT @g_caprotti: #coronavirus : #donazione per 24 #apparecchiature #elettromedicali a 6 #ospedali #brasiliani tramite @hopeonlus che li port… - g_caprotti : #coronavirus : #donazione per 24 #apparecchiature #elettromedicali a 6 #ospedali #brasiliani tramite @hopeonlus che… - GiovanniCaglio : Coronavirus, è battaglia sul segreto sui verbali degli esperti, ma quale compressione dei diritti individuali dei c… -