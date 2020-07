Coronavirus, ecco le nuove linee guida (Di giovedì 30 luglio 2020) Valentina Dardari L’Oms detta le condizioni per rientrare negli stadi. Via libera agli Internazionali di tennis. ecco come Dopo aver prorogato lo stato di emergenza anti-Coronavirus fino al prossimi 15 ottobre, il governo è pronto adesso a rinnovare le norme di sicurezza in vigore da due settimane, da quando è stato firmato l’ultimo Dpcm. Alcuni cambiamenti in effetti dovrebbero esserci. Non per quanto riguarda distanziamento e mascherine però. Queste infatti dovranno ancora essere indossate in ambienti chiusi, saranno ancora vietati gli assembramenti e la distanza di sicurezza di un metro verrà convalidata. Le nuove regole in fatto di contenimento della diffusione di Coronavirus dovranno però tenere conto che alcune regioni, dove la curva epidemiologica continua ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il cerotto hi-tech per misurare la temperatura La Gazzetta di Mantova Chiusura improvvisa conti correnti: i clienti possono essere felici

Di certo quest’ultimo periodo per i titolari di un conto corrente è stato davvero movimentato, sia per le necessità derivate dalla pandemia di Coronavirus, sia per la prepotente voce circolante in mer ...

Coronavirus, la Prefettura cerca a Roma una struttura per la quarantena dei migranti: ecco il bando

La Prefettura cerca una struttura per migranti in quarantena, locali dove possano trascorrere i 15 giorni di isolamento previsti dal protocollo sanitario nazionale sul coronavirus. Del 27 luglio l'avv ...

