Coronavirus, due nuovi casi in Sardegna: 23 gli attualmente positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, due nuovi casi in Sardegna. Oggi in Sardegna si registrano 2 nuovi casi positivi al Coronavirus. Sale quindi 1.394 (+1 a Nuoro e +1 nel sud Sardegna) il totale dei casi positivi sull'Isola. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata. Le persone attualmente positive oggi sono23, dato in aumento di 2 unità rispetto ai 21 ieri. Oggi non si registrano decessi, quindi il numero totatale dall'inizio dell'emergenza resta fermo a 134. Sul territorio, dei 1.388 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di ...

