Coronavirus, dramma negli Usa: 1400 decessi in un giorno, un morto al minuto per Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) negli Stati Uniti nella giornata di mercoledì ci sono stati 1.400 morti a causa del Coronavirus, quasi una vittima al minuto. E’ stata la peggiore giornata da oltre due mesi, con Florida, California, North Carolina e Idaho gli stati più colpiti e che hanno fato registrare un record sul fronte dei decessi e dei casi di contagio.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

