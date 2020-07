Coronavirus: De Poli, 'rischio per immagine Veneto, rafforzare misure controllo' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "L'individuazione del focolaio con 131 positivi nel centro di accoglienza di Casier desta preoccupazione e rischia di danneggiare l'immagine del Veneto che ha saputo gestire al meglio questa emergenza. A prescindere dal colore della pelle, vanno rafforzate le misure di controllo per impedire l'esplosione di nuovi focolai Chi viola le disposizioni previste deve essere duramente sanzionato. La tutela della salute dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Coronavirus: De Poli, 'rischio per immagine Veneto, rafforzare misure controllo'... - vittorio_poli : RT @NicolaPorro: Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo persone con u… - iacopo_poli : RT @fabiochiusi: Visto che vanno in pagina anche virgolettati come 'da due mesi non c'è un solo morto di coronavirus', pensavo di teorizzar… - vittorio_poli : RT @Giorgiolaporta: Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza alcu… - GianvitoPuglies : La Poli Bortone candida P.Bruni a Governatore di Puglia. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Poli Coronavirus: De Poli, 'rischio per immagine Veneto, rafforzare misure controllo' Fortune Italia Coronavirus: De Poli, 'rischio per immagine Veneto, rafforzare misure controllo'

La tutela della salute dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

Intesa Sp: export poli tecnologici Lazio primo trimestre -11,1%

Lo rileva il Monitor dei poli tecnologici del Lazio realizzato dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Questa dinamica “non riflette ancora (o perlomeno solo in parte) gli effetti della ...

La tutela della salute dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.Lo rileva il Monitor dei poli tecnologici del Lazio realizzato dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Questa dinamica “non riflette ancora (o perlomeno solo in parte) gli effetti della ...