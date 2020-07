Coronavirus, crollo del Pil Usa: giù del 32,9% È il peggior dato di sempre, Borse in rosso Così il virus distrugge l’economia: le schede (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli effetti del Coronavirus pongono fine a un’espansione economica durata ben 11 anni, la più lunga mai registrata negli Stati Uniti Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crollo Coronavirus, ultime notizie. Trump: ritardare elezioni fino a quando non ci sarà un voto sicuro? Il Sole 24 ORE Pil Usa crolla del 32,9% su base annualizzata, tonfo peggiore di sempre

Il Prodotto interno lordo (Pil) della Germania è crollato nel secondo trimestre dell’anno del 10,1% rispetto al periodo precedente, evidenziando la peggior caduta dal 1970 a causa del Covid-19. Su … ...

Usa, Covid-19 affossa economia in secondo trimestre, outlook incerto

a causa dei gravi danni inflitti dalla pandemia di Covid-19 alle spese di consumatori e aziende, con l’aumento dei nuovi casi di contagio minaccia la ripresa ancora acerba. Nell’ultimo ...

