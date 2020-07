Coronavirus: consiglieri Pd in Regione Lombardia firmano mozione sfiducia a Fontana (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - I consiglieri del Partito Democratico in Regione Lombardia sottoscrivono la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Attilio Fontana. "Sottovalutazioni dei rischi, incapacità amministrativa e, adesso, la totale mancanza di trasparenza e credibilità. I nostri consiglieri hanno compiuto una scelta importante e necessaria: la sottoscrizione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Attilio Fontana", spiega la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. "Questa è un'occasione preziosa per la Lombardia: voltare pagina e tornare al voto, per dare finalmente alla nostra Regione una ... Leggi su iltempo

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - I consiglieri del Partito Democratico in Regione Lombardia sottoscrivono la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Attilio Fontana.

Firenze 2020. Maria Federica Giuliani (Vice presidente del Consiglio comunale...

Il premio – ha sottolineato la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – interpreta il sentimento di tante persone e delle istituzioni. Quel viaggio con i camion che portavano ...

