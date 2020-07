Coronavirus, come riaprire le scuole in sicurezza in Italia: “Modalità ancora da chiarire ma tutti i dati sono rassicuranti” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Anche se le modalità sono ancora da chiarire, manca poco più di un mese alla riapertura delle scuole in Italia. E tutti i dati sono rassicuranti: ecco i risultati scientifici più recenti e le esperienze accumulate negli altri paesi sia a proposito dei rischi legati alla malattia in bambini e ragazzi, sia riguardanti il ruolo delle scuole nella trasmissione del virus“: un approfondimento sul tema è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, nata dalla collaborazione di numerosi esperti e con la direzione scientifica del virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta. Valentina Flamini (biologa molecolare), Alessandra Basso (TINT, università ... Leggi su meteoweb.eu

Milano, 30 luglio 2020 - Nel 2018 in Lombardia sono nati circa 76mila bambini, 16mila in meno rispetto al 2012. Ma il record negativo - il tasso di natalità del 7,5 per mille è il più basso degli ulti ...

Azzolina a Fanpage.it: "Non solo banchi, abbiamo investito più di tutti nella scuola" La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha risposto alle domande di Fanpage.it per chiarire tutti i dubbi sull' ...

