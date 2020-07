Coronavirus, buone notizie dal vaccino Johnson: funziona sui macachi (Di giovedì 30 luglio 2020) Buoni risultati anche dalla sperimentazione del vaccino anti-Covid del Beth Israel Deaconess Medical Center e l’azienda Johnson & Johnson. Negli studi pre-clinici condotti sui macachi, il vaccino Ad26 ha indotto elevati livelli di anticorpi neutralizzanti, non è stata rilevata la presenza del virus nelle basse vie respiratorie, ed è riuscito a prevenire infezioni successive, proteggendo i polmoni. In forza di tali dati, pubblicati sulla rivista Nature, l’azienda ha avviato a luglio negli Stati Uniti e in Belgio una sperimentazione di fase 1/2a su volontari sani, con l’intenzione di passare ad una sperimentazione di fase 3 in settembre in vista della registrazione. Le sperimentazioni di fase 1/2a valuteranno la sicurezza, le reazioni al vaccino e ... Leggi su meteoweb.eu

Anche oggi dobbiamo registra un aumento, seppur minimo, di casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi ... Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno ...

Coronavirus, bollettino 30 luglio: +386 contagi e 3 decessi nelle ultime 24 ore. I dati in Campania

Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri erano stati 289 in più) secondo i dati del ministero della Salute. Ma se i ...

