Coronavirus, Boris Johnson: "Non pensate che sia finita, non siamo fuori pericolo" (Di giovedì 30 luglio 2020) LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson ha avvertito i suoi concittadini a non "illudersi che sia finita. Non siamo fuori pericolo, non pensiamo che sia finita, perché non lo è" . Johnson, citato ... Leggi su corrieredellosport

LaStampa : Coronavirus, Boris Johnson ammette l’errore: abbiamo chiuso troppo tardi - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - somuthaber : Gli insegnanti raccontano a Boris “le scuole vicine ora” sul coronavirus pandemico Finora il Primo - alcinx : RT @LaStampa: Secondo le statistiche britanniche, le persone obese hanno il doppio delle possibilità di morire per coronavirus. Perciò il p… -