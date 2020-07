Coronavirus, boom di nuovi casi oggi in Italia per i migranti positivi: aumentano i ricoverati in tutti i reparti, la situazione si aggrava [DATI] (Di giovedì 30 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 765 guariti e 386 nuovi casi su 61.588 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati, una delle percentuali più alte degli ultimi due mesi. Era dal 12 giugno che in Italia non avevamo un numero così alto di nuovi casi: in gran parte si tratta di migranti distribuiti in varie Regioni. Complessivamente abbiamo 112 nuovi casi in Emilia Romagna, 88 in Lombardia, 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 247.158 casi ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, 129 positivi in un centro d’accoglienza in Veneto

Boom di positivi in un centro di accoglienza a Casier ... e sono stati eseguiti 315 tamponi – 293 sui migranti e 22 sugli operatori. Leggi anche –> Coronavirus 29 luglio, nuova crescita dei casi: ...

