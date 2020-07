Coronavirus, bollettino inquietante: schizzano i contagi, vicino a quota 400 (Di giovedì 30 luglio 2020) Ora siamo vicini alla zona d'allarme. Si parla di Coronavirus, dell'ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile e che riguarda l'italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 unità, rispetto al già cospicuo aumenti di 289 unità della vigilia. Le vittime delle ultime 24 ore sono tre, rispetto alle sei del giorno precedente. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia arriva a 35.132. I guariti oggi sono 765, mentre in totale è 199.796. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente. Il botto nei contagi è arrivato nel giorno in cui il Gimbe ha suonato un allarme, mettendo in evidenza come nell'ultima settimana l'aumento dei casi sia arrivato al 23 per cento. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid, un'altra vittima a Giugliano: è la quinta. I positivi attuali sono 24

Giugliano piange un’altra vittima da coronavirus. Si è spento nelle ... accertamenti per risalire al link di contagio. L’ultimo bollettino medico dello scorso 24 luglio diramato dalla ...

Coronavirus Italia, bollettino del 30 luglio: 247.158 casi totali, 3 morti in 24 ore

I guariti, in totale, sono 199.796 In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus ... Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI ...

