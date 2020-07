Coronavirus, bollettino: 386 contagi, 3 morti. Ancora in salita i nuovi casi: boom in Veneto e Lombardia (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 30 luglio 2020 registra 386 nuovi casi di contagio, mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 3. Ancora in crescita i nuovi casi: ieri,... Leggi su ilmessaggero

Giugliano piange un’altra vittima da coronavirus. Si è spento nelle ... accertamenti per risalire al link di contagio. L’ultimo bollettino medico dello scorso 24 luglio diramato dalla ...

Coronavirus Italia, bollettino del 30 luglio: 247.158 casi totali, 3 morti in 24 ore

I guariti, in totale, sono 199.796 In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus ... Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI ...

