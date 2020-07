Coronavirus, bollettino: 386 contagi, 3 morti. Ancora in salita i nuovi casi: boom in Veneto e Lombardia (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 30 luglio 2020 registra 386 nuovi casi di contagio, mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 3. Ancora in crescita i nuovi casi, di quasi... Leggi su ilmattino

