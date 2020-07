Coronavirus, Bill Gates contro i test: “Sono inutili” (Di giovedì 30 luglio 2020) Bill Gates contro i test per individuare il Coronavirus. L’imprenditore statunitense ammette: “Sono inutili, troppo tempo di attesa per i risultati”. Parole destinate a far discutere quelle di Bill Gates. Il magnate statunitense, inventore di Microsoft e per anni l’uomo più ricco del mondo, storicamente è sempre stato attivo sul fronte sociale. Le sue associazioni di aiuto per i più bisognosi soccorrono persone in tutto il mondo, e mesi fa (all’inizio della pandemia) si era detto intenzionato a finanziare la cura per il Covid. Oggi però dichiarazioni che faranno storcere il naso a molti, riguardo la presunta “inutilità” dei test per individuare i casi di positività. ... Leggi su bloglive

Secondo Bill Gates la maggior parte dei test per accertare i contagi da coronavirus sono inutili perché i risultati arrivano tardi I test per accertare i contagi da coronavirus? “Del tutto inutili” se ...

