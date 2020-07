"Coronavirus, Barcellona-Napoli a rischio: l'Uefa valuta di giocare a Lisbona" (Di giovedì 30 luglio 2020) Barcellona, SPAGNA, - L' ottavo di finale di ritorno di Champions League tra Barcellona e Napoli potrebbe non giocarsi al Camp Nou. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo , ... Leggi su corrieredellosport

In queste ore la UEFA monitora la situazione Covid-19 in Catalogna. Tra una settimana si gioca il ritorno di Champions League tra Barcellona e Napoli ma al momento a preoccupare è l’ondata di ...GSMA, organizzatore del Mobile World COngress di barcellona, punta ad un ritorno alla presenza ... a venir cancellata nel corso del 2020 per via della pandemia da COVID-19. E' stata seguita da ...