Coronavirus: Australia, nuovo picco di contagi e morti (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA, 30 LUG - L'Australia ha riportato un aumento record dei contagi e dei morti da Coronavirus: lo stato di Victoria ha annunciato oltre 700 nuovi casi e 13 decessi. Lo riferisce il Guardian. E' il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

