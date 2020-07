Coronavirus, aumento notevole dei contagi: +386 (ieri erano +289). Calano i decessi: 3 nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Il bollettino del 30 luglio I contagi giornalieri continuano a viaggiare oltre la soglia dei duecento. Nell’ultimo bollettino diramato da Protezione civile e ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono +386. Cifra decisamente più alta di ieri (+289), ma ma anche del 28 luglio (+212) e di tre giorni fa (+170). Il numero totale delle persone che hanno contratto la malattia è salito a 247.158. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati +3, per un numero complessivo di vittime pari a 35.132. Il dato migliora rispetto a ... Leggi su open.online

RaiNews : All'origine dei nuovi picchi in Europa ci potrebbe essere proprio l'aumento dei casi di coronavirus registrato tra… - Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei positivi - Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei po... - generacomplotti : RT @nonfaretardi: Tranquilli, è tutto un complotto. Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei p… - Rifugianima : RT @ultimenotizie: Sono 386 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri l'aumento era stato di 289 unità. Secondo i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumento Coronavirus in Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana) In Lombardia il 53% dei positivi Corriere della Sera Lombardia, nelle ultime 24 ore 88 contagi da Coronavirus: secondo giorno senza morti

Ancora un giorno senza decessi per Coronavirus, anche oggi infatti non si registrano morti nelle ultime 24 ore così come comunicato nel bollettino sull'emergenza sanitaria diramato nella giornata di o ...

Sicilia, “impennata” Covid-19: oggi 18 nuovi casi

Stabili i contagi di Covid-19 in SICILIA secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Sono 18 i nuovi positivi: ieri erano stati 19. Cosi’ il numero degli attualmente positivi sale a 224. Invari ...

Ancora un giorno senza decessi per Coronavirus, anche oggi infatti non si registrano morti nelle ultime 24 ore così come comunicato nel bollettino sull'emergenza sanitaria diramato nella giornata di o ...Stabili i contagi di Covid-19 in SICILIA secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Sono 18 i nuovi positivi: ieri erano stati 19. Cosi’ il numero degli attualmente positivi sale a 224. Invari ...