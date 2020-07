Coronavirus, allarme focolaio nel Napoletano: già 7 contagiati (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, possibile nuovo focolaio nel Napoletano. L’allarme giunge precisamente da Nola, dove risultano già in sette contagiati. La fonte è un uomo rientrato da poco dalla Serbia. Coronavirus, nuovo allarme nel Napoletano. Sono in totale 16 i nuovi contagi in Campania – non tantissimi dunque – ma un nuovo possibile focolaio scatta a Nola in … L'articolo Coronavirus, allarme focolaio nel Napoletano: già 7 contagiati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il coronavirus torna a far tremare il Nolano, in provincia di Napoli, dove in questi giorni saranno effettuati tamponi ai bambini ed ai dipendenti di un campo estivo frequentato da una piccola ...

Coronavirus Napoli, allarme a Cimitile: uomo contagia 7 persone

Sette persone sono risultate positive al coronavirus nel Nolano, in provincia di Napoli, tutti casi collegati a quello di un uomo tornato da un viaggio in Serbia. Lo riporta oggi Il Mattino.

