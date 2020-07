Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Colleghi ne risponderanno” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Bisogna dare indicazioni chiare e autorevoli: non è vero che il virus non esiste più, io non l’ho mai detto così come non ho detto che è mutato. Ho però affermato, e lo sostengo ancora perché questa affermazione si basa sull’osservazione e la cura diretta dei pazienti, che la situazione clinica oggi è diversa“. Così Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano e prorettore dell’Università Vita-Salute di Milano, torna sulle polemiche che continuano ad accompagnare l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Dire che il virus oggi non sta producendo una malattia clinicamente significativa non vuol dire affatto negare l’esistenza del Sars-Cov-2. Rifiuto in tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Colleghi ne risponderanno” - LegaSalvini : ZANGRILLO PERDE LA PAZIENZA: 'NE HO LE PAL** PIENE. SIGNORI, QUA VA DETTA LA VERITÀ AGLI ITALIANI, SONO STANCO' - Llukas79 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Colleghi ne risponderanno” - mignoloeprof : “Bisogna dare indicazioni chiare e autorevoli: non è vero che il virus non esiste più, io non l’ho mai detto così c… - il_BisCottone : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Colleghi ne risponderanno” -