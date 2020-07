Coronavirus, 50mila docenti e personale Ata assunti per creare più classi. Ma se torna il lockdown saranno licenziati per giusta causa (Di giovedì 30 luglio 2020) I sindacati li hanno già ribattezzati “precari usa e getta”, per il Ministero invece è solo una misura per far andare avanti la scuola (salvaguardando le casse dello Stato). Sono i nuovi supplenti ai tempi del Covid: un miliardo per assumere fino a 50mila docenti, in particolare maestri, e collaboratori Ata in più. Però, con il posto a tempo determinato e pure a rischio Coronavirus: i presidi potranno nominarli con una procedura straordinaria, ma se l’epidemia dovesse di nuovo dilagare, e le scuole chiudere come in occasione del recente lockdown, loro saranno tutti licenziati. La scuola si prepara alla riapertura a settembre. È quasi pronto il protocollo che accompagnerà la prima campanella, è stata bandita (tra mille ... Leggi su ilfattoquotidiano

ForzaToro1971 : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… - kimilfung : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… - KatRinakor : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… - fm197544 : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… - BLIND_DATA24 : RT @bioccolo: Aumentano i contagi sul lavoro: 965 e 16 morti in 15 giorni Ma per @sole24ore @Corriere @repubblica e @LaStampa ogni giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 50mila Coronavirus, 50mila docenti e personale Ata assunti per creare più classi Il Fatto Quotidiano Solidarietà contro il Covid, a Mantova un milione per gli ospedali

Le donazioni di Fondazione comunità mantovana e comitato Destra Secchia. Le cifre: 680mila euro in campo sanitario e 300mila euro in ambito assistenziale MANTOVA. Fondazione Comunità Mantovana e Comit ...

Sbarchi, Coronavirus e ristorazione, dito puntato di Scosceria (FdI) contro Lamorgese e Castelli

"Sulla redistribuzione snocciolata dal ministro mi chiedo dove sia finita. Vergognosa l'affermazione di Castelli nei confronti di chi ha sopportato grandissime difficoltà" Coronavirus, gli sbarchi e i ...

Le donazioni di Fondazione comunità mantovana e comitato Destra Secchia. Le cifre: 680mila euro in campo sanitario e 300mila euro in ambito assistenziale MANTOVA. Fondazione Comunità Mantovana e Comit ..."Sulla redistribuzione snocciolata dal ministro mi chiedo dove sia finita. Vergognosa l'affermazione di Castelli nei confronti di chi ha sopportato grandissime difficoltà" Coronavirus, gli sbarchi e i ...