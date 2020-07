Coronavirus, 386 nuovi contagiati in Italia. Anche oggi molti sono stranieri (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – oggi in Italia i nuovi positivi al Coronavirus rilevati sono stati 386, dunque un centinaio più di ieri quando erano stati 289. L’aumento, che si evince dai dati del ministero della Salute, è dunque netto ma al contempo strettamente legato come nei giorni scorsi Anche al numero di stranieri risultati positivi ai tamponi. Di questi ultimi tra l’altro oggi ne sono stati effettuati più di ieri: per l’esattezza 61.858, 5mila in più. sono cinque poi le regioni senza nuovi casi: Umbria, Valle d’Aosta, Sardegna, Basilicata e Molise. Il più basso numero di vittime La buona notizia riguarda invece il basso numero odierno di vittime, ... Leggi su ilprimatonazionale

