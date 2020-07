Coronavirus, 386 nuovi contagi e 3 vittime (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il trend di crescita dei nuovi positivi al Covid 10. Sono 386 i nuovi positivi secondo i dati del bollettino epiedemiologico fornito dal Ministero della Salute. Il numero maggiore di positivi arriva dalla dal Veneto (+112), seguito da Lombardia (88), Sicilia (39) e Emilia-Romagna (35). Il numero dei morti continua a scendere, sono 3, la metà rispetto a quelli contati ieri. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale quindi a 247.158. Gli attualmente positivi sono 12.616 mentre salgono i ricoverati con sintomi (+17)il numero sale a 748. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 47, +9 rispetto a ieri. In forte calo il numero delle persone in isolamento domiciliare, -412 rispetto a ieri, che porta il numero complessivo a 11.435 e continua la crescita dei guariti: ad oggi sono 199.796, con un ... Leggi su liberoquotidiano

