Coronavirus 30 luglio: quasi 400 nuovi casi in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci sono quasi 400 nuovi casi di Coronavirus oggi 30 luglio in Italia, boom di guariti mentre i morti scendono e le terapie intensive salgono ancora. Notizie alterne quelle che arrivano dall’Italia oggi 30 luglio rispetto alla diffusione del Coronavirus: da una parte, ci sono dati che preoccupano come la crescita delle terapie intensive e … Leggi su viagginews

Coronavirus luglio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus luglio