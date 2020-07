Coronavirus: +23% nuovi casi, 53% positivi in Lombardia (Di giovedì 30 luglio 2020) I dati della Fondazione Gimbe. Nuovo focolaio in Sicilia. Una novantina di persone che hanno partecipato a una festa di matrimonio a Nicosia sono sottoposte a quarantena. 129 postivi in un centro di accolgienza nel Trevigiano Leggi su repubblica

Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei positivi - Corriere : Italia, netto aumento di nuovi casi (+23% in una settimana). In Lombardia il 53% dei po... - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - somuthaber : Tre coronavirus arrestati mentre gli adolescenti di Hitchin tossiscono contro una coppia di anziani La - RadioCivita : Coronavirus nel Lazio: oltre 210mila test solo il 2,3% positivo asintomatico -