Coronavirus, 21 farmaci possono bloccarne la replicazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature rivela che 21 farmaci potrebbero bloccare la replicazione del Coronavirus SarsCov2. Di questi, quattro hanno dimostrato di funzionare in sinergia con il remdesivir. Per raggiungere questo risultato, gli autori hanno condotto dei test approfonditi, esaminando i farmaci anche sulle biopsie polmonari umane infettate dal virus. Vaccino Coronavirus, 4 italiani su 10 poco propensi a farlo In Italia 4 italiani su 10 hanno già deciso che quando sarà disponibile non faranno il vaccino per il Coronavirus. Gli esperti spiegano che il Remdesivir, ovvero il trattamento attualmente impiegato contro la Covid-19, ha certamente dimostrato la sua efficacia nel ridurre i tempi di recupero per i ... Leggi su blogo

LaStampa : Nus, il focolaio di coronavirus in alpeggio blocca anche le mucche: farmaci per non far loro produrre latte - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 21 farmaci bloccano la replicazione #ANSA - VicidominiSalvi : ?? Situazione #Vaccini e #Farmaci per la cura della #COVID19: 29/Luglio ... ''#Coronavirus #Vaccine #Trackers. Some… - ronnieh52176235 : RT @Shedirpharma: EMERGENZA #COVID19 Shedir Pharma Group S.p.A. al fianco dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Na… - sono_farmaci : Ad Ottobre mi aspetto, per coerenza, che almeno l'85% degli adulti si faccia inoculare il vaccino contro il coronav… -