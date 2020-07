Coronavirus, 2 nuovi casi in Abruzzo, al 29 luglio sono stati 3373 i contagiati dal covid (Di giovedì 30 luglio 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3373 casi positivi al covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi. 14 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 94 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus, in Italia 289 nuovi casi e 6 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus Lazio, nuova impennata di contagi: 34 positivi, 16 sono di importazione

Nuova impennata di contagi nel Lazio. I nuovi pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 34, di questi 16 sono casi di importazione. Zero i decessi. Tra i pazienti positivi identi ...

Coronavirus, migranti in fuga dal centro di accoglienza: ripresi dalla Polizia

PONTE D'ARCE- Quanta strada abbiano fatto, chi abbiano incontrato e con chi siano entrati in contatto, non è dato sapere, ma di certo tre dei dodici migranti ospitati nel centro di accoglienza di Pont ...

