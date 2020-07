Coronavirus, 129 positivi in Centro di accoglienza in Provincia di Treviso. Impennata di contagi in Spagna, obbligo di mascherina a Madrid. Il bollettino delle ultie 24 ore – LIVE (Di giovedì 30 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 luglio 13.00 – obbligo di mascherina a Madrid A Madrid torna l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Tornano le limitazioni per le comitive nei locali (non più di dieci persone per gruppo). 12.00 – In Provincia di Treviso 129 positivi Sono 129 i soggetti positivi rintracciati tra i ... Leggi su newsmondo

