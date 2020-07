Coronavirus, 129 positivi al centro di accoglienza di Treviso: tutti isolati nella struttura (Di giovedì 30 luglio 2020) Screening nell'ex Caserma Serena di Casier (Treviso). La strategia dell’Istituto superiore di sanità: «Testare, tracciare e trattare». I tamponi rapidi allo Spallanzani di Roma Leggi su ilsecoloxix

Coronavirus: una brutta sorpresa attendeva i tecnici dell’Ulss 2 all’opera in un Centro di Accoglienza del Trevigiano. Sono infatti 129 i positivi nel Centro. Lo screening dell’Ulss è stato capillare.Impennata degli isolamenti fiduciari per il coronavirus in Veneto, dove oggi, giovedì 30 luglio, si contano 3.604 casi, 530 più di ieri. La regione supera anche un’altra quota psicologica ...