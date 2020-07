Coronavirus, 129 migranti positivi in ex caserma nel Trevigiano (Di giovedì 30 luglio 2020) TREVISO (ITALPRESS) – E’ stato completato lo screening di ospiti e operatori del centro accoglienza per migranti all’ex caserma Serena, nel Trevigiano. Complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi, di cui 293 a migranti e 22 a operatori. I test hanno fatto registrare 129 casi positivi, tutti al momento asintomatici. I positivi sono quindi stati isolati all’interno della struttura e la quarantena è stata estesa anche ai soggetti negativi. Lo ha comunicato la Ulss 2 Marca Trevigiana, anticipando che tra una settimana lo screening sarà ripetuto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

