Corona virus: Italia, 12230 positivi a test (-386 in un giorno) con 35132 decessi (3) e 199796 guariti (765). Totale di 247158 casi (382) Dati della protezione civile (Di giovedì 30 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12230 positivi a test (-386 in un giorno) con 35132 decessi (3) e 199796 guariti (765). Totale di 247158 casi (382) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12230 positivi a test (-386 in un giorno) con 35132 decessi (3) e 199796 guarit… - MaxKylCPB : RT @LeclercsThe: Nuovo focolaio al Mugello, in particolare coinvolti i comuni di Scarperia e San Piero:18 nuovi casi di Corona Virus e 300… - LeclercsThe : Nuovo focolaio al Mugello, in particolare coinvolti i comuni di Scarperia e San Piero:18 nuovi casi di Corona Virus… -